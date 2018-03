Grote controle-actie op Zuid tegen roekeloze bezorgscooters

Bij een grote scootercontrole op meerdere plekken in Rotterdam-Zuid zijn donderdagavond 160 scooters gecontroleerd. Door een motoragent of handhavers op de fiets zijn ze aan de kant gezet en onderworpen aan een uitgebreide controle. Meerdere bezorgers hebben een boete gekregen en moeten hun scooter opnieuw laten keuren.

Niet alleen moeten de bezorgers hun scooter-rijbewijs laten zien, ook de scooter ondergaat een keuring op technische mankementen en wordt gecheckt of ie is opgevoerd.

De scootercontrole is lopende-band-werk. De ene na de andere bezorgscooter moet op de rolband voor de kilometerteller. "Hij mag 45 en hij gaat 44", zegt een bezorger van Angelo's pizza. "Dus ik krijg een dik compliment." zegt hij grinnikend.

De bezorger maakt zich geen zorgen over de controle en ook niet over boze klanten. "De pizza's zitten goed geïsoleerd en uiteindelijk gaat het om veiligheid, toch?"

Nog niet eerder is er zo'n grote scootercontrole gehouden. Aanleiding zijn de vele klachten van Rotterdammers over roekeloos rijgedrag. "Het is de nummer één klacht die binnenkomt en die gaan over te hard rijden, roekeloos rijden en door rood rijden", vertelt Renata van Eijk van Handhaving & Toezicht.

Deze gemeentelijke dienst werkt samen met politie, RDW en horeca-inspectie. Ook de werkgevers van de bezorgers krijgen bezoek of ze de vergunningen wel naleven, hun personeel goed betalen en zich aan de regels houden.

De controle is gender-neutraal en dus worden alle scooterrijders langs de kant gezet. Ook een jongedame: "Ik schrok wel van de motoragent die naar me toeterde en dan denk je: chips." Gelukkig komt ze door de controle en is ze een braaf meisje op haar scooter. "Nee, nee, nee, nee ik doe niet aan roekeloos rijden, ik wil niet het risico lopen."

Heel wat andere scooterrijders lopen wel tegen de lamp. "Het is nu spitsuur van bezorgmaaltijden maar dat moet dat moet wel veilig gebeuren, en niet over trottoirs of tegen de richting in", vertelt politieagent Johannes Wander. Ook zijn er veel scooters waar wat mis mee is. "Remmen werken niet, er zit een slag in het wiel, geen verlichting of geen rijbewijs", de agent somt de gebreken op.

Zo'n grote scootercontrole heeft effect. Bewoners zijn tevreden dat het gebeurt en scooterrijders zijn gewaarschuwd. "Het is stukje opvoeding. Ze worden aangesproken op hun gedrag en ze krijgen te horen dat mensen er last van hebben en er zich aan ergeren."

Ook krijgen de controleurs veel complimenten van bewoners. "Ze hangen nog net niet uit het raam om ons toe te juichen maar lopen wel langs om te zeggen dat ze het waarderen."

De bezorgscooters ontkennen stuk voor stuk dat ze gevaarlijk rondscheuren. "Nee ik ben er niet zo ééntje die rondscheurt, ik let op andermans veiligheid maar deze actie is zeker imponerend", geeft hij toe.