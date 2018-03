Deel dit artikel:











Drechttunnel komend weekend 's nachts dicht

De Drechttunnel in de A16 bij Dordrecht is dit weekend drie avonden en nachten in beide richtingen afgesloten. Reizigers worden omgeleid via de randweg N3 bij Dordrecht en de A15. Dat zorgt volgens Rijkswaterstaat voor zo'n dertig minuten extra reistijd.

Ook verschillende op- en afritten tussen Hendrik-Ido-Ambacht en 's-Gravendeel zijn tijdens de werkzaamheden afgesloten. Rijkswaterstaat renoveert de ruim 40 jaar oude tunnel omdat die verouderd is. De afgelopen maanden zijn in de tunnel al diverse technische installaties vernieuwd. Zo zijn er nieuwe camera's, slagbomen en een hoogdetectiesysteem aangebracht. Komend weekend worden deze installaties gekoppeld met het huidige besturingssysteem en getest. De tunnel is afgesloten tussen vrijdag 21.00 uur en zaterdag 08.00 uur, tussen zaterdag 21.00 uur en zondag 10.00 uur en tenslotte tussen zondag 21.00 uur en maandagochtend 05.00 uur.