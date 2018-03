Meer Papendrechtse jongeren in jeugdzorg

In Papendrecht en Sliedrecht hebben in 2017 meer kinderen tot 18 jaar jeugdhulp gekregen. In Maassluis en de Albrandswaard daalde dit aantal juist ten opzichte van 2016. Dat blijkt uit een rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In de meeste andere gemeenten in de regio blijft het aantal kinderen in de jeugdzorg nagenoeg gelijk, daarmee volgen ze de landelijke trend. Tussen 2011 en 2016 heeft jaarlijks zo'n 11 procent van de jongeren in Nederland te maken gehad met jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Jeugdzorg is de verzamelnaam voor deze drie soorten hulp. Het grootste deel van de jongeren heeft te maken met jeugdhulp. Dat betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.

De invoering van de Jeugdwet ruim 2 jaar geleden waarbij de gemeenten de Jeugdzorg van het Rijk overnamen, heeft niets veranderd aan het aantal jongeren dat hulp krijgt. Ook lijkt er geen sprake van een vervanging van dure zorg naar goedkopere zorg dichterbij huis.