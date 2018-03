Schrijfster slaapt in Leeszaal Vreewijk: 'Geen idee waarom hier een bed staat'

"Het is perfect, je kan hier goed toeven." Schrijfster Liesbeth Mende heeft de ideale locatie gevonden om een verhaal te schrijven voor de wedstrijd #RotterdamSchrijft. Zij eet, leeft en slaapt twee dagen in de Leeszaal Vreewijk in Rotterdam-Feijenoord.

Ze verblijft op de zolder, waar toch al een bed staat. Tussen de woordenboeken en de klassiekers die middelbare scholieren verplicht moeten lezen. "Ik heb geen idee waarom die hier staat", vertelt ze. Toen ze het hoorde, wilde ze daar gelijk een nacht blijven. "En dat kon tot mijn verbazing."

Het is geen lekker nachtje uit logeren, er moet hard gewerkt worden. Op 12 maart moet haar verhaal af zijn voor de wedstrijd.

#Rotterdamschrijft

#RotterdamSchrijft is een verhalenwedstrijd waarbij elke Rotterdammer een verhaal van maximaal 2000 woorden in kan sturen. Voorwaarde is wel dat het woord 'Rotterdam' er een keer in voor komt. De wedstrijd wordt georganiseerd door de Bibliotheek Rotterdam en verhalenapp Sweek.

Om inspiratie op te doen voor haar verhaal besloot Mende om een plek in de stad te zoeken en daar een verhaal te maken. Hoewel er voor een schrijver niets inspirerender is dan een plek tussen de boeken, leidt het soms ook af.

"Overdag is de leeszaal open en dan komt er van alles binnen, wat heel leuk is. Er wordt een heleboel gekletst. Dan kom je een hoop te weten over de buurt. Toen heb ik alleen wel wat minder gedaan."

Maar Mende maakt zich geen zorgen over het eindresultaat. "Mijn verhaal is bijna klaar, ik moet er nog een paar uurtjes aan zitten."