Uitstel operaties bij Franciscus Gasthuis en Vlietland door griepgolf

Het Franciscus Vlietland in Schiedam dat ook de griep is getroffen.

De aanhoudende griepgolf dwingt het Franciscus Gasthuis in Rotterdam en het Franciscus Vlietland in Schiedam er toe om operaties uit te stellen. Daarnaast zoeken de ziekenhuizen met spoed extra handen om de druk op het personeel te verlichten.

De maatregel betekent niet dat alle operaties worden uitgesteld. Spoed, semi-spoed en oncologische ingrepen gaan gewoon door. Maar minder dringende ingrepen als knie-operaties en plastische operaties worden uitgesteld.

De ziekenhuizen liggen vol grieppatiënten. Veel van hen hebben een zware longontsteking. De verwachting is dat de komende vier weken de doorstroming van patiënten stokt.

Dat leidt volgens een woordvoerder soms tot onbegrip bij nieuwe patiënten op de spoedeisende hulp. ''Om de acute zorg de ruimte te geven nemen we daarom deze maatregelen."

Personeel

Ook het personeel wordt getroffen door de griep. De beide ziekenhuizen, die al last hebben van tekorten aan menskracht, komen daardoor handen tekort. Franciscus vraagt personeel dat niet op de zorgafdelingen werkt, maar wel is gediplomeerd, om te komen helpen.

De noodmaatregelen zijn door de raad van bestuur van de ziekenhuizen gemeld bij de inspectie voor de gezondheidszorg en jeugd (IGJ) en het ministerie van VWS.

Daarnaast onderzoekt het regionaal orgaan acute zorg (ROAZ) of het Rode Kruis in de regio kan helpen. Gedacht wordt dan aan het creëren van extra capaciteit in de ouderenzorg, zodat ziekenhuispatiënten alsnog kunnen doorstromen.

De hulpdiensten en het ROAZ lieten een paar weken geleden al weten dat druk op de gezondheidsketen groot is.

Ook andere ziekenhuizen in de regio hebben te lijden onder de griepgolf. Het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht zegt dat het nog net gaat, maar dat de situatie met de dag kan veranderen.

De afgelopen dagen namen het Spaarne Ziekenhuis in Haarlem en de Amphia Ziekenhuizen in West-Brabant al dezelfde maatregelen als Franciscus.