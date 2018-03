Historische Oude Kerk Zwijndrecht zwijgt binnenkort niet langer

Voor de zondagse uitslapers in Zwijndrecht zal het wellicht even slikken zijn, maar anderen zijn juist dolblij. Vanaf juli luiden de klokken van de monumentale Oude Kerk weer. Hervormd Zwijndrecht voerde met succes actie om geld bij elkaar te krijgen voor de restauratie van de gammele, houten toren.

Het kerkgenootschap is blij dat de klok weer in ere wordt hersteld. De prachtige, stokoude Oude Kerk was immers niet compleet zonder de lokroep van de klok. Maar restauratie was nodig.

"Het is niet zo dat de toren er morgen afvalt", vertelde Jules Turk al eerder over de situatie . "Wel komen er 'forse krachten' vrij als de klok heen en weer gaat. We willen geen enkel risico nemen.”

Inzamelingsactie

Het kerkgenootschap organiseerde een geldinzamelingsactie voor de restauratie en er werden kerkelijke spaarvarkens aangesproken. De provincie Zuid-Holland deed met een subsidie van 50 duizend ook een flinke duit in het zakje. Dat leverde al met al de benodigde 175.000 op.

Omdat het werk aan een monument betreft, waren de eisen hoog voor de te kiezen aannemer. Door de strenge voorschriften aan materialen en technieken kwam de uiteindelijk rekening ook een stuk hoger te liggen dan bij een 'normale' restauratie.

Catshuis

Uiteindelijk is de opdracht gegaan naar Koninklijke Woudenberg uit Ameide. Dit restauratiebedrijf heeft eerder ook al onder meer het Catshuis in Den Haag onder handen genomen. Verder kwamen ze in het nieuws met de restauratie van de twee fonteinen in Rome die in 2015 waren vernield door Feyenoordfans.

Voor de zomer zullen de klokken dus weer luiden. Dat betekent dat de Zwijndrechtse kerkgang weer compleet is. Langslapers in de buurt moeten tot die tijd maar even extra genieten van hun zondagsrust.