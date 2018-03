Vrijwilligers klussen, poetsen en brengen ontbijt op bed

Deel dit artikel:











In de hele regio gaan vrijdag en zaterdag vrijwilligers aan de slag voor NL Doet. De klussen die door vrijwilligers worden opgepakt zijn divers. Vaak gaat het om het opknappen van club- en buurthuizen en tuinen, of dagjes uit met ouderen of kinderen.

In Vlaardingen hielpen wethouders met de voorjaarsschoonmaak bij ontmoetingsplek de Buurtvrouw, waar mensen met een beperking in werken. Het restaurant krijgt een schoonmaakbeurt en ook het zwerfafval in het park wordt aangepakt. Ook verzorgingstehuis De Tuinen in Bleiswijk krijgt bezoek. Daar worden de bewoners met hulp van 31 vrijwilligers van NL Doet getrakteerd op een heuse vakantieweek. Voor de gelegenheid is het verzorgingstehuis omgedoopt in Franse sfeer. Er worden Franse chansons gespeeld, er hangen vlaggen en ook de Eiffeltoren mag niet ontbreken. De 'vakantie' valt in de smaak bij de bewoners. "Ik ben niet zo romantisch, maar ik vind het wel leuk", vertelt mevrouw van der Meer terwijl ze geniet van een croissantje, eitje en vers wit broodje.