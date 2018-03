Erasmus MC: vuile lucht tast hersenen baby's aan

Luchtvervuiling door fijnstof kan al invloed hebben op de hersenen van een ongeboren kind. Fijne deeltjes kunnen al voor de geboorte bijdragen aan latere gedragsproblemen, zoals verslaving, overgewicht en ADHD.

Dat komt doordat er een dunnere hersenschors kan ontstaan, blijkt uit onderzoek door het Erasmus MC in Rotterdam. "Fijnstof circuleert in het bloed van de moeder", verklaart onderzoeker Hanan El Marroun. "Via de placenta kan dat dat bij het kind terecht komen en dat kan al foetaal hersenontwikkeling beïnvloeden."

De hersenen van een foetus zijn extra kwetsbaar, doordat ongeboren kinderen nog geen mechanismen hebben om giftige stoffen uit de omgeving te weren.

Lagere luchtvervuilingslimieten

Hoewel het eng klinkt, is er geen reden tot paniek volgens El Marroun. "De effecten die we vinden zijn vrij klein. Als we het vergelijken met de effecten van roken tijdens de zwangerschap, dan zijn deze effecten significant kleiner."

Het gevaar bestaat zelfs bij de als veilig veronderstelde huidige normen voor luchtverontreiniging. Het onderzoek startte tien jaar geleden met gemeten luchtvervuilingsconcentraties die onder de EU-limieten lagen.

"De wereldgezondheidsraad adviseert bijvoorbeeld veel lagere limieten. Ik zou wel willen voorstellen dat we toewerken naar lagere limieten van luchtvervuiling in Rotterdam."

In het onderzoek van Erasmus MC blijkt dat sommige wijken in de stad slechter scoren dan andere. Volgens de onderzoekers vallen Heijplaat en Overschie in het onderzoek negatief op.