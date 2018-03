Griepgolf treft ook andere regionale ziekenhuizen

Ook andere ziekenhuizen in de regio staan onder druk door de aanhoudende griepgolf. Het Dordtse Albert Schweitzer ziekenhuis heeft afgelopen weken meerdere keren een korte opnamestop moeten afkondigen voor de spoedeisende hulp. Bovendien zijn een aantal grote operaties uitgesteld.

Vrijdagmorgen werd bekend dat het Franciscus Gasthuis in Rotterdam en het Franciscus Vlietland in Schiedam geplande operaties moeten gaan uitstellen . De ziekenhuizen hebben niet alleen last van ziek personeel, maar ook te maken met overvolle afdelingen. Vooral ouderen komen in het ziekenhuis terecht met zware longontstekingen als gevolg van griep.

Het Albert Schweitzer ziekenhuis moest afgelopen weken een aantal keer patiënten weigeren voor de spoedeisende hulp, omdat ze niet konden doorstromen naar een verpleegafdeling. Woordvoerder Frank van den Elsen: "'Vaak beginnen we de dag al met een vol beddenhuis. Rond vier uur ’s middags zijn alle bedden die vertrekkende patiënten achterlaten alweer bezet."

Ook zijn er veel zieke verpleegkundigen in Dordrecht: "De spoedeisende hulp en intensive care draaien op dit moment op de minimale personele bezetting. Ook de verpleegafdelingen hebben het zwaar. We leven bij de dag en hebben het geluk dat we het nu net nog kunnen rondbreien", zegt Van den Elsen.

Ook het Ikazia in Rotterdam-Zuid zegt per dagdeel te moeten beoordelen of er maatregelen moeten worden genomen. "Het spant erom", zegt Marly Oosterwijk van het Ikazia. "De druk is hoog en er wordt op dit moment erg veel van het personeel gevraagd. Het is iedere dag weer de vraag of we het wel gaan redden."