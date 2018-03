Update: Milieuactivisten gearresteerd bij kolenoverslag EMO

De groep milieuactivisten die vrijdagochtend kolenoverslag EMO in de Rotterdamse haven bezette, wordt verwijderd. Zes van hen zijn gearresteerd voor lokaal vredebreuk.

"Een deel van de actievoerders heeft zich op het terrein vastgeketend, ze kunnen niet zomaar worden losgemaakt", zei woordvoerder Egbert van de actievoerders, die zijn achternaam niet bekend wil maken, aan het begin van de actie. "We zijn hier voorlopig nog niet weg."

"We willen deze klimaatverwoestende kolenopslag stoppen. De kolenoverslag is voor vijfentwintig jaar verlengd. Dat had nooit mogen gebeuren. Wij roepen het Havenbedrijf op om ons dit contract te laten zien en het vervolgens te verscheuren."

Doordat de activisten vastgeketend zitten, liggen de transportbanden volgens Egbert stil. "Zolang wij hier zitten gaan er in ieder geval geen nieuwe kolen naar het achterland."

Vrijdagmiddag om 13:00 uur demonstreert het Rotterdams Klimaat Initiatief ook tegen de de contractverlenging van de kolenoverslag van de EMO. Lokale politici en burgers lopen dan gezamenlijk van het stadhuis in Rotterdam naar het Havenbedrijf.

Zij roepen het Havenbedrijf op de Rotterdamse haven uiterlijk in 2025 kolenvrij hebben. EMO is nog niet bereikbaar voor commentaar.