Van Bronckhorst over houding Berghuis: 'Al een tijdje mee bezig'

Giovanni van Bronckhorst is met Steven Berghuis bezig om zijn houding te veranderen. De aanvaller zorgt soms voor irritatie binnen het veld en Van Bronckhorst merkt dat ook. ''Dat zit in zijn spel en daar ben ik al wel een tijdje mee bezig'', aldus de Feyenoord-trainer op de persconferentie.

''Zijn acties roepen reacties op. Zijn houding is daar ook belangrijk is. Hij is daar ook mee bezig en moet daar stappen in nemen. Steven is vaak bezig met het team om beter te worden. Hij stopt er veel energie in en dit zijn spelers die je in je elftal wilt. Hij is soms ook geïrriteerd, maar de kern is dat hij beter wilt worden en een winnaar is.''

Van Persie

Spits Robin van Persie trainde afgelopen week wat minder. De Rotterdammer heeft last van zijn teen, maar Van Bronckhorst verwacht hem er zondag gewoon bij. Feyenoord neemt het zondagmiddag om 16:45 uur op tegen AZ. Uiteraard is dit duel in zijn geheel te volgen op Radio Rijnmond.

Straks volgen de beelden van de volledige persconferentie met Giovanni van Bronckhorst. Daar heeft de coach van Feyenoord het onder meer ook over de keuze voor Renato Tapia, hoe ver Sam Larsson is in zijn herstel en over Kevin Diks, die naar Italië afreisde om afscheid te nemen van ex-ploeggenoot Davide Astori.