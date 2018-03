Blije gezichten in buurthuis De Brink. Maar voor hoe lang?

"Zat echt wel even flink in de zenuwen. Gaat De Brink weer open?"

Vrolijkheid alom deze week in Wijkcentrum De Brink in Rotterdam-Vreewijk. Het geliefde buurthuis is na ruim twee maanden sluiting feestelijk heropend. De Brink ging dicht na een conflict over de huurprijs. Dat is nu opgelost. Althans, voorlopig, zo lijkt het.

Vraag het deze bezoekers in De Brink en allemaal zijn ze blij, van jong tot oud. "Ik liep elke dag langs met mijn hondje en keek even door de ramen of ik leven zag. We maakten ons echt zorgen. Zou die nog wel open gaan?", zegt een oudere dame die al een leven lang De Brink bezoekt.

Daghap van vier euro

Verhalen genoeg deze middag. Zestiger Inge herinnert zich nog goed dat de Vierdaagse altijd voor De Brink eindigde. "Inclusief gladiolen, net als in Nijmegen. De hele buurt liep uit. Dat zijn warme jeugdherinneringen."

In de Brink is er dagelijks normaal gesproken het nodige te doen. Yoga, klankschaalconcerten, naailessen, hulp met de belastingpapieren, de populaire daghap van vier euro en tekenmiddagen voor de jongsten of gewoon een gezellig kopje koffie.

Dorp binnen een stad

Vreewijk heeft het karakter van een 'dorp binnen de stad' en De Brink speelt daar een belangrijke rol in. Groot was dan ook de schok toen het 'Huis van de Wijk' begin januari niet open ging.

De angel van het conflict tussen welzijnsorganisatie Humanitas, de nieuwe uitbater en de particuliere eigenaar, was de huurprijs die sterk verhoogd was.

90.000 euro huur

Volgens de eigenaar van het pand had Humanitas haar huiswerk niet goed gedaan toen ze het pand betrok en had ze kunnen weten dat er een huurverhoging van grofweg vijftig procent werd doorgevoerd. Het nieuwe bedrag zou het afgesproken bedrag zijn. De lagere huurprijs was tijdelijk voor de vorige huurder, omdat die op eigen kosten had gerenoveerd.

Humanitas bestrijdt die zienswijze. De gevraagde huurprijs van ongeveer 90.000 euro per jaar zou op commerciële basis misschien te verantwoorden zijn, maar zou niet stroken met de maatschappelijke bestemming van het pand. Bovendien is het deel van Vreewijk waar De Brink staat een relatief arm deel van de wijk.

Na bemiddeling van de gemeente en gebiedscommissie besloten de eigenaren, twee advocaten, de huurprijs nog een jaar op het volgens hen lage niveau te houden.

Maandje rust

Tijdens de feestelijke opening is van die zorgen even weinig te merken. Vol vrolijkheid sluiten de bewoners aan in de lange rij voor het koud buffet. Het eten smaakt ze goed. Ze hebben zin om hun vertrouwde activiteiten weer te hervatten.

"Eerst even een maandje rust", zegt een van de betrokkenen bij de onderhandelingen. "Straks praten we verder."

En dat zal nodig zijn. Want de advocaten hebben al laten weten de huidige huurprijs niet nóg een jaar zo te houden. Humanitas stelt van haar kant nooit de gevraagde prijs te kunnen betalen. Wordt vervolgd dus.