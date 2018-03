Deel dit artikel:











Man te water in Spijkenisse overleden Foto: Ginopress

De 64-jarige Spijkenisser die donderdagavond aan de Theo Mann-Bouwmeesterstraat is Spijkenisse te water is geraakt, is overleden. De politie sluit uit dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf.

Halverwege de avond werd de man door buurtbewoners buiten bewustzijn in het water gevonden. Ze begonnen direct met reanimeren. Brandweer, ambulancemedewerkers en de traumahelikopter namen het daarna over. De man werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Daar is hij overleden.