Diks: 'Foutjes gingen in mijn hoofd zitten'

Kevin Diks krijgt de laatste weken wat meer vertrouwen. De verdediger van Feyenoord zat naar eigen zeggen in een vormdip en had het daar heel lastig mee. ''Ik maakte een paar foutjes en dat ging in mijn hoofd zitten'', zegt Diks.

De van Fiorentina gehuurde speler kreeg dit seizoen veel kritiek van de Rotterdamse supporters. ''Natuurlijk begrijp ik de kritiek. We staan vijfde en dat is niet Feyenoord-waardig. We kunnen excuses zoeken, maar we moeten hard blijven werken. Het voetballen zijn we niet verleerd.''

De verdediger reisde afgelopen week naar Italië af om afscheid te nemen van ex-ploeggenoot Davide Astori. Trainer Giovanni van Bronckhorst gaf op de persconferentie aan dat hij zondag op Diks rekent. ''Ik heb er met Kevin over gepraat. We zullen kijken hoe hij ervoor staat, maar ik denk dat hij wel beschikbaar is voor zondag. Het was een klap voor hem en dat is normaal. Het is voor iedereen een klap geweest.''

Bekijk boven dit bericht heel het interview met Kevin Diks.