A15 ter hoogte van Papendrecht in beide richtingen vrijgegeven Foto: Twitter / Sander Broerse

De A15 is vrijdag rond 16.30 uur ter hoogte van Papendrecht weer vrijgegeven in beide richtingen. De weg was in de richting van Rotterdam halverwege de middag volledig afgesloten na een aanrijding. Door de afsluiting ontstonden lange files.

De aanrijding was iets vóór 15.00 uur. Twee vrachtwagens en een personenauto klapten door onbekende oorzaak op elkaar. Op foto's op Twitter was te zien dat de auto in een sandwich zat tussen de betrokken truck en de middengeleiderail. De bestuurders van de drie voertuigen kwamen met de schrik vrij. Maar in de personenauto raakte de bijrijder gewond. Ze zat bekneld en moest door de brandweer worden bevrijd. De A15 werd in de richting van Rotterdam helemaal afgesloten. De andere kant op, richting Gorinchem, was korte tijd de linkerrijstrook korte tijd afgesloten vanwege schade aan de middengeleiderail. Het verkeer is via de A59 en A16 omgeleid.