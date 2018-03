Deel dit artikel:











Sparta zonder Friday en Floranus naar Roda JC Fred Friday

Sparta moet het zaterdagavond in de degradatiewedstrijd in Kerkrade tegen Roda JC stellen zonder spits Fred Friday. De van AZ gehuurde spits is nog geblesseerd aan zijn been. Verder staan Roy Kortsmit, Janne Saksela, Lloris Brogno en Sherel Floranus op de lijst met blessuregevallen.

Ook Ragnar Ache, Mark Veenhoven en Stijn Spiering zullen niet bij de selectie zitten voor de wedstrijd tegen Roda JC. Het drietal speelt mee met het tweede elftal van Sparta en is dus gepasseerd. Op basis van de training ziet het ernaar uit dat Robert Muhren en Thomas Verhaar in de basis beginnen. De twee aanvallend ingestelde spelers vielen vorige week in de gewonnen wedstrijd tegen ADO Den Haag in de rust in en mede door die wissels boog Sparta een 1-0 achterstand om. Het lijkt erop dat Sparta gaat beginnen met de volgende opstelling. Huth, Holst, Fischer, Chabot, Nelom, Sanusi, Dougall, Muhren, Verhaar, Kramer en Ahannach. Roda JC-Sparta begint zaterdagavond om kwart voor negen en is live te volgen via Radio Rijnmond Sport.