Antiradicaliseringsplan Leefbaar en FvD: verplichte registratie imams

Leefbaar Rotterdam en Forum voor Democratie Amsterdam hebben hun plannen gepresenteerd om radicalisme en islamisering tegen te gaan. Het gaat om tien voorstellen.

Beide partijen willen onder andere dat er geen plaats meer is voor imams die haatdragende preken houden. Zo willen ze een verplichte registratie voor imams invoeren, waarbij een screening plaatsvindt door veiligheidsdiensten. Leefbaar Rotterdam heeft al eerder gezegd dat ze wil dat ambtenaren meeluisteren in de moskee en dat bij haatdragende teksten de moskee direct gesloten wordt.

Lijfstraffen en radicalisering voorkomen

Ook zou er geen buitenlandse financiering van moskeeën meer toegestaan moeten worden, totdat dat via landelijke wetten geregeld is. Moskee-internaten moeten worden doorgelicht om misstanden te voorkomen, zoals het gebruik van lijfstraffen, radicalisering en de ongelijke behandeling van jongens en meisjes.

Verder willen de twee partijen dat beide gemeenten niet langer samenwerken met de Diyanet. Dat is een Turkse regeringsdienst die zich met godsdienstzaken bezighoudt, zoals het bouwen van moskeeën en het sturen van imams naar het buitenland. Leefbaar vindt dat Dyanet de integratie tegenwerkt.

ISIS-gangers denaturaliseren

Een ander onderdeel van het plan is dat veel meer geïnvesteerd moet worden in veiligheid en in inlichtingendiensten. ISIS-gangers moeten worden gedenaturaliseerd zodat ze niet terug kunnen keren naar Nederland. Terroristische organisaties als Hizb-ut-Tahrir moeten verboden en opgeheven worden.

Het is voor het eerst dat Forum voor Democratie en Leefbaar Rotterdam met gezamenlijke plannen naar buiten komen. FvD steunt Leefbaar Rotterdam tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. De partij doet niet zelf mee in Rotterdam.

Bij een aantal partijen in de Rotterdamse gemeenteraad is onvrede over de samenwerking tussen Forum en Leefbaar, vanwege uitspraken van voorman Thierry Baudet en een afgetreden kandidaat-raadslid in Amsterdam.