Advocaat: 'Laten zien dat we op resultaat kunnen spelen'

Sparta staat voor een belangrijk degradatieduel met Roda JC. Trainer Dick Advocaat is op zijn hoede en weet wat zijn club moet doen. ''Aan ons is het nu om te laten zien dat we ook op resultaat kunnen spelen'', zegt Dick Advocaat op de persconferentie.

Advocaat vergelijkt de Limburgse ploeg met Sparta. ''Roda kan aardig voetballen. Het is een agressieve ploeg, die vorige week te weinig kreeg tegen Heracles. Ze vechten net als ons voor iedere meter.''

De voormalig bondscoach van Oranje denkt niet dat het lek nu boven is, na de goede tweede helft tegen ADO Den Haag. ''Dat moet ik nog zien. Na 45 minuten weet je nooit of ze dat de volgende wedstrijd ook kunnen doen. We hadden in ieder geval meer dreiging dan ervoor.''

Van Stee

Sparta is in gesprek met Henk van Stee voor een technische functie binnen de club. ''Uitstekende zaak. Hij heeft veel meegemaakt en is een echte Spartaan. Ik denk dat Sparta daar een goede zet mee doet en hoop dat dit snel gaat gebeuren'', aldus Advocaat.