Deel dit artikel:











Kolenoverslag EMO weer opgestart na beëindigen actie

De protestactie bij de kolenoverslag van EMO in de Rotterdamse haven is vrijdag rond 15.090 uur beëindigd. 22 actievoerders zijn gearresteerd en overgebracht naar het bureau. EMO zegt de terminal, die door de actie stil kwam te liggen, in de middag weer op te starten.

"Toen de actie begon hebben we ons personeel naar binnengehaald voor hun veiligheid", zegt een woordvoerder van EMO. "We wilden confrontaties met demonstranten voorkomen." Die zijn er dan ook niet geweest. De sfeer onder het personeel was vooral gelaten en zeker niet grimmig." 'Wij Stoppen Steenkool' protesteerde vanaf vrijdagochtend tegen de vervuilende overslag van kolen. Die gaan via Rotterdam onder meer door naar Duitsland. Havenbedrijf Rotterdam verlengde onlangs het contract voor de overslag met 25 jaar. De actievoerders willen dat hiermee in 2025 gestopt wordt. Zij eisten dat het havenbedrijf het contract zou verscheuren. Dat is niet gebeurd. Toch noemen de actievoerders de actie geslaagd. EMO gaat bekijken hoe het kon dat de actievoerders de terminal stil konden leggen. "Dat gaan we evalueren." Daarna besluit de directie of er zwaardere beveiliging wordt ingezet. Wat de bezetting EMO heeft gekost wil het bedrijf niet zeggen. "Maar onze klanten hebben hier niets van gemerkt."