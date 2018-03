Huth: 'Onwaarschijnlijk dat ik bij Sparta blijf'

Jannik Huth kwam als een grote onbekende naar Sparta, maar inmiddels lijkt hij onomstreden. De Duitse keeper werd gehuurd van Mainz 05, toen Roy Kortsmit geblesseerd raakte. Hoewel hij uitstekend presteert, denkt hij zelf dat hij na dit seizoen terug gaat naar Mainz.

"Mainz heeft geen optie tot koop in het huurcontract opgenomen, dus het is onwaarschijnlijk dat ik hier blijf. Waarschijnlijk speel ik volgend seizoen weer in de Bundesliga", spreekt Huth, terwijl hij voor FC Rijnmond door Spangen loopt. Aan het eind van vorig seizoen was Huth eerste keeper bij Mainz, maar hij raakte geblesseerd aan zijn hand en werd voorbij gestreefd. Op de laatste dag van de transferdag huurde Sparta de 23-jarige keeper.

Bekijk hierboven de reportage met de goedlachse, sympathieke Jannik Huth.