Zuidlandse preses van generale synode Protestantse Kerk Saskia_van_Meggelen

Ds. Saskia van Meggelen is verkozen tot preses van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Van Meggelen, geboren in Zuidland, volgt ds. Karin van den Broeke op die de afgelopen vijf jaar preses is geweest.

Ds. van Meggelen is blij met het vertrouwen dat de generale synode in haar stelt, zegt ze op de website van de Protestantse Kerk. "Ik houd van de Kerk, al mijn leven lang, en op wat voor plaats God mij ook roept, daar wil ik zijn Kerk dienen. Voor mij is dat nu deze plek.”



Van Meggelen is op dit moment predikant van de protestantse gemeente Breda. Daarvoor is zij predikant geweest in Gravenmoer, Almkerk en Lopik. Van Meggelen studeerde theologie aan de TUA-Apeldoorn (CGK) en de ThUK te Kampen. Ze is afgestudeerd in Kerkrecht, Systematische Theologie en Nieuwe Testament.



Naast haar predikantschap bekleedt Van Meggelen op dit moment een aantal bestuurlijke functies: ze is lid CIO-M (Contactorgaan in overheidszaken militairen), lid van Kerk & Krijgsmacht, bestuurslid Seminarium Bond Vrije Evangelische Gemeenten, lid regiowerkgroep Vacare en kerkvisitator Brabant/Zuid-Limburg.