Vijf tips voor een leuk en kunstzinnig weekend

Iedere week tipt cultuurkenner Anton Slotboom vijf hoogtepunten op de uitgaansagenda van deze regio. Van museum tot dancefeest en van theatervoorstelling tot Hollywood-blockbuster. Dit zijn de tips voor deze week:

1. De donkere kant van Dick Bruna

Iedereen kent Dick Bruna vooral als de bedenker van Nijntje, maar met zijn 'zwarte beertje' maakte hij ook illustraties over spanning, sensatie en zelfs moord. 'De donkere kant van Dick Bruna' is vanaf komend weekend te zien in de Kunsthal.

2. Nationaal Jenevermuseum

Deze week is in Australië de oudste flessenpost ooit aangespoeld . En de 130 jaar oude fles blijkt afkomstig uit... Schiedam! En daarom is bij het Nationaal Jenevermuseum in Schiedam een tentoonstelling te zien over distilleerderij Daniël Visser & Zonen.

3. In de Vlaamsche Pot

Veel mensen zullen de tv-serie nog wel kennen: In de Vlaamsche Pot. De hit van twintig jaar geleden is nu terug in het theater met Bas Muijs in de hoofdrol.In de Vlaamsche Pot is zondag te zien in onze regio, in Theater Zuidplein in Rotterdam.

4. Jusqu'à la Garde

Schrik niet gelijk omdat je Frans ziet staan. Deze film was een van de grootste publiekstrekkers tijdens het International Film Festival Rotterdam. En nu is dit drama, dat gaat over scheidende ouders en de gevolgen voor hun kind, terug op het witte doek.

5. Big Rivers Indoor

Het is een begrip in Dordrecht: het Big Rivers Festival in de zomer. En wat doe je als het nog winter is en daarom te koud? Dan organiseer je het gewoon binnen, zo dachten ze bij Bibelot. En dus staat daar zaterdag Big Rivers Indoor op het programma.