Rijnmond Staat Stil bij islam en Feyenoord

Twee Rotterdamse gebouwen met hoge masten die bijna naast elkaar liggen: de Kuip en de Essalam moskee. Twee ‘tempels’ die een belangrijke rol spelen in het leven van Jacob van der Blom.

Hij is directeur van de Essalam moskee en fanatiek supporter. Hij bekeerde zich ooit tot Feyenoord en tot de islam. Hoe is dat zo gekomen?

Zijn hele leven speelt zich af in een betrekkelijk kleine cirkel rond het stadion en de moskee. Als kind van 8 liep hij van het ouderlijk huis naar de Kuip. "In de rust mocht je er van de suppoost dan door. Dan stond ik met mijn gezicht tegen de spijlen van het hek gedrukt. Mijn moeder vroeg dan: hoe kom je aan die strepen?"

Middenveld

De stap van Feyenoord naar islam is bij hem klein. Lachend:"Volgend jaar hebben we natuurlijk onze moslimbroeders op het middenveld!", doelend op El Ahmadi, Ayoub en Amrabat.

"Feyenoord verbindt. Dat is waar je echte integratie ziet: een Marokkaan, een Turk en een PVV'er staan samen het kampioenschap te vieren. Dat werkt beter dan al die cursussen die ze de afgelopen jaren hebben gegeven."

Snackbar

Van der Blom groeide op in IJsselmonde. Toen hij in Lombardijen een snackbar had, kwam hij in contact met Marokkaanse jongens, die over het geloof vertelden. De islam sprak hem uiteindelijk meer aan dan het christendom. "Met name de almachtige God van het Oude Testament, dat klonk door in de islam."

Zij familie had er geen probleem mee dat hij moslim was geworden. "Het geloof was geen issue. Maar ik had niet thuis moeten komen om te zeggen: ma, ik ben nu voor de club uit 020.."

Spijkerbroek

Als bekeerling richt hij zich op het geloof, niet op de strikt culturele, islamitische gebruiken: geen lange baard, geen djellaba. 'Islam in een spijkerbroek' dus. "Anders krijg je culturele vervreemding. Dat is echt een kwestie."

Stel, een van zijn dochters zegt dat zij lesbisch is? "Dat zou onverwacht zijn, wel een shock. Maar ik zou het accepteren." En als zij katholiek wil worden? "Dat zou ik jammer vinden, maar het is helemaal ok. Ik ben er ook van overtuigd dat je keuze voor de islam in volledige vrijheid moet gebeuren. Als het wordt gepusht, dan houdt het geen stand."

Kalifaat

Deze mening staat haaks op de beschuldiging die Van der Blom krijgt, dat hij 'de coming man van het Nederlands moslimfundamentalisme' is en een soort zetbaas van de Moslimbroederschap , die het islamitisch kalifaat wil vestigen.

"Complete onzin. Ik vaar ook mijn eigen koers. Ik ben altijd open geweest en werk met heel veel organisaties samen. Ach, ze willen je altijd in een hokje plaatsen. Kijk wat ik in de praktijk doe: ik ga voor rechtvaardigheid en vrijheid."

De toekomst van Jacob van der Blom als directeur van de Essalam lijkt op het spel te staan. De PVV in Rotterdam wil het gebouw sluiten. "Ach, daar lach ik inmiddels om. Daar gaat de gemeente niet over."

Emiraten

Hij heeft nog een bijzondere visie op de externe financiering van de moskee: de miljoenen die vanuit de Verenigde Arabische Emiraten binnenvloeien. Geld voor het fundamentalisme?

Van der Blom: "Zonder buitenlandse steun, kan deze moskee niet open blijven. Veel moskeeën hangen aan etniciteit: Marokkaans, of Turks. Hier komen duizenden mensen, van verschillende komaf. Dan is het lastiger geld op te halen, dan in eigen, Marokkaanse kring. Diversiteit en buitenlands geld hangen dus samen."

In deze Rijnmond Staat Stil (klik op de blauwe icoon): Paul Verspeek praat met Jacob van der Blom. Over voetbal, geloof, patatje Jihad en de Moslimbroederschap.