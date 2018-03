VIDEO - De Haan: 'Van der Gaag laat een mooie erfenis na’

Ferry de Haan in FC Rijnmond

“Mitchell van der Gaag laat een mooie erfenis voor zijn opvolger na. Hij heeft goed en duidelijk werk geleverd, overzichtelijk.” Dat zegt algemeen directeur Ferry de Haan van Excelsior in onze voetbaltalkshow FC Rijnmond.

De Haan is momenteel druk op zoek naar een opvolger van de vertrekkende trainer Mitchell van der Gaag. Hij ging zelfs in op enkele namen. “Ernest Faber? Dat kan voor iedere club een interessante trainer zijn, ook voor ons. Een terugkeer van Alex Pastoor? Dat lijkt mij niet zo wenselijk en ik denk ook niet dat hij dit zou willen. Of Damien Hertog op de lijst staat? Daar doe ik geen mededelingen over,” zei De Haan met een knipoog.

Ook Martijn Krabbendam van Voetbal International en onze vaste tafelgast Geert den Ouden zaten aan tafel bij presentator Etienne Verhoeff. Zij bespraken ook het stevige interne vertrouwen in Van Bronckhorst bij Feyenoord, ondanks het slechte huidige seizoen. En het ging natuurlijk over het sleutelduel voor Sparta in Limburg, op bezoek bij Roda JC.

Bekijk hieronder de gehele uitzending van FC Rijnmond.