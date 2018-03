Rijkswaterstaat onderzoekt bodem Blankenburgtracé

Rijkswaterstaat start half maart met bodemonderzoek op het tracé van de nieuwe Blankenburgverbinding. Twee kleine vrachtauto's rijden door het gebied ten noorden en ten zuiden van Het Scheur. Rijkswaterstaat waarschuwt omwonenden dat de vrachtauto's voor geluidsoverlast kunnen zorgen.

De wagens testen met rupsbanden hoe sterk de bodem is. Ook nemen ze monsters voor milieuonderzoek en worden grondwaterstanden gemeten. De gegevens zijn nodig om te bepalen welke bouwmethodes kunnen worden toegepast.

Het bodemonderzoek duurt tot eind juni en gebeurt op diverse locaties langs het tracé van de Blankenburgverbinding. Ze rijden door weilanden en op en rond de Hoekse Lijn. Mocht het onderzoek vertraging oplopen, dan zet Rijkswaterstaat extra voertuigen in.

De Blankenburgverbinding wordt aangelegd tussen de A20 bij Vlaardingen en de A15 bij Rozenburg. De aanleg van de verbinding moet in september van start gaan. Voorwaarde is wel dat het Tracébesluit dan definitief is.