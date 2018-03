Deel dit artikel:











Baanhoekweg Dordrecht urenlang versperd door trein Een personenauto is op de Baanhoekweg in Dordrecht op een goederentrein geklapt - foto Henri Westerveld Een personenauto is op de Baanhoekweg in Dordrecht op een goederentrein geklapt - foto Henri Westerveld

De Baanhoekweg in Dordrecht is vrijdagavond urenlang versperd door een trein nadat een auto tegen de goederentrein was aangereden.

Niemand raakte daarbij gewond. De trein versperde aan het begin van de avond de Baanhoekweg en de toegang van en naar recreatiepark de Biesbosch, skihal Drechtsteden en een restaurant. Volgens een woordvoerder van de brandweer is na de aanrijding kortsluiting ontstaan in de locomotief. ProRail wilde niet het risico nemen om de trein ter plaatse weer op te starten en moest wachten op een andere locomotief. In de goederentrein zaten giftige en bijtende stoffen. Daar is niets van weggelekt. De stoffen zijn volgens de brandweer niet brandbaar zijn.