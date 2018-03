AVR Afvalverwerking gaat Rotterdams huishoudelijk afval scheiden

De gemeente Rotterdam laat - na Utrecht en Den Haag - vanaf volgend jaar al het huishoudelijk afval scheiden bij afvalverwerkingsbedrijf AVR

De AVR bouwt in de Rotterdamse haven een installatie om plastic verpakkingsmaterialen uit huisafval te scheiden.

Containers

Doordat de AVR het afval gaat scheiden is er voor de gemeente Rotterdam geen aanleiding meer om de bronscheiding in Rotterdam uit te breiden. Er zullen dan ook geen containers voor de inzameling van plastic verpakkingen en drankenkartons worden bijgeplaatst.

De scheidingsinstallatie is vooral interessant voor het huisafval uit grote steden. Daar is het vanwege dichtbebouwde en hoogbouw ingewikkeld om van inwoners te verlangen dat ze vooraf hun afval scheiden in kunststof, drankkartonnen, blik, papier, glas en restafval.

AVR verwerkt het huisafval van tachtig van de 350 gemeenten in Nederland. De restwarmte uit de verbrandingsoven wordt gebruikt voor de stadsverwarming van duizenden woningen in Rotterdam en door industriële bedrijven in de haven.

Infrarood

Het scheidingsproces gaat met verschillende loopbanden. Door gebruik te maken van infrarood licht kan de installatie kunststof en drinkkarton onderscheiden en uit het overige afval te filteren

Door het filteren komt er tien procent minder afval in de verbrandingsoven terecht komt. De gescheiden verpakkingen zijn weer nieuwe grondstoffen voor de recycle-industrie.

De scheidingsinstallatie van AVR wordt deze zomer in gebruik genomen.