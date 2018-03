FC Dordrecht pakt koppositie derde periode na winst in Doetinchem

Deel dit artikel:











FC Dordrecht is de grote winnaar van de achtste speelronde in de derde periode van de Jupiler League. De Schapekoppen wonnen met 1-0 bij De Graafschap en zagen alle andere concurrenten verliezen, waardoor het team nu als koploper de laatste speelronde in gaat.

De wedstrijd in Doetinchem bleef spannend tot het einde, maar FC Dordrecht hield dankzij goede reddingen van doelman Bryan Janssen (en de lat in de slotfase) stand. De goal van Mahmudov (penalty na overtreding op Mutzers) bleek beslissend. Alles zat mee voor FC Dordrecht, dat niet alleen zelf afrekende met concurrent De Graafschap, maar ook FC Emmen (0-2 tegen Jong AZ), Jong Ajax (0-2 tegen Go Ahead) en FC Volendam (3-0 bij NEC) zag verliezen. Met 18 punten uit 8 duels staat Dordrecht nu alleen aan kop en kan het komende maandag tegen RKC Waalwijk het afmaken. Bij winst tegen RKC Waalwijk verzekert FC Dordrecht zich van deelname aan de play-offs om promotie naar de eredivisie. In de reguliere competitie moeten de Dordtenaren bij de beste 11 eindigen om mee te mogen doen en ook in dat kader staat de club er nu goed voor.