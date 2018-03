Deel dit artikel:











Hoe liep het Running Team deze week? #8

De Coolsingel. Is dat niet het meest bijzondere stuk van de marathon van Rotterdam? Het komt steeds dichterbij, dat moment. Is het euforie, zijn het zenuwen, of roept de Coolsingel weemoedige gevoelens bij je op?

Op 8 april staan zes sportievelingen namens het Rijnmond Running Team aan de start van de marathon van Rotterdam. Samen met Rijnmond-nieuwslezer Gerben Solleveld gaan ze de uitdaging aan. Coach Gerben daagde iedereen, inclusief zichzelf, uit om alvast te fantaseren over de Coolsingel, of te vertellen welke gedachten dat stuk van het marathonparcours bij je oproept. Corine heeft ook wel wat herinneringen aan de Coolsingel: Voor Jannie wordt het haar eerste keer tijdens een marathon: Jeroen kent de Coolsingel op zijn duimpje: De Coolsingel is bijzonder voor Wesley: Joey heeft er ook nog wel wat herinneringen liggen: Dat was 'm. De achtste week. Nog maar vier te gaan. Lees alle verhalen van het Rijnmond Running Team hier en volg ons op weg naar de Coolsingel ook via de speciale Facebook-pagina!