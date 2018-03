Deel dit artikel:











Extra maatregelen om overvallen op maaltijdbezorgers te voorkomen

Het aantal overvallen op maaltijd- en pakketbezorgers in Rotterdam is in korte tijd gestegen. Dat zegt de Rotterdamse politie. Vooral in Rotterdam-Zuid is het geregeld raak.

In anderhalve week tijd zijn drie bezorgers beroofd en bedreigd met een vuurwapen. Dat gebeurde mogelijk door dezelfde groep daders. De politie heeft in het onderzoek naar de overvallen drie tieners opgepakt. Drie overvallen

Op 26 februari werd de bezorger van een grillroom op de Bongert in de wijk Vreewijk overvallen en bedreigd. Op 26 februari werd de bezorger van een grillroom op de Bongert in de wijk Vreewijk overvallen en bedreigd. Twee dagen later was het raak op het Eemmeer in Barendrecht en op 4 maart werd een bezorger van een eetcafé bedreigd en beroofd op de Clingendaal in Rotterdam-Zuid. De politie heeft donderdag drie tieners opgepakt die ervan worden verdacht betrokken te zijn bij deze overvallen. De verdachten van 15, 17 en 19 jaar zouden geregeld met elkaar samenwerken. Bij de arrestatie vond de politie onder andere een vuurwapen, meerdere telefoons en drugs in 'dealerhoeveelheden'. Extra aandacht

Politiecommandant Tom Tiesema wil extra maatregelen en aandacht voor overvallen op maaltijdbezorgers. Politiecommandant Tom Tiesema wil extra maatregelen en aandacht voor overvallen op maaltijdbezorgers. Wijkagenten gaan onder andere praten met ondernemers over wat zij zelf kunnen doen om overvallen te voorkomen, zoals cashloos betalen. Ook worden er meer preventieve fouilleeracties gehouden in verschillende wijken in Rotterdam en omgeving.