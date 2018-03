Tweede plek voor Dirkslander in havenwedstrijd Volvo Ocean Race

Het team van de Dirkslandse schipper Simeon Tienpont is in de havenrace van Auckland als tweede geëindigd. Ruim een week geleden won Team AkzoNobel nog de zesde etappe van de Volvo Ocean Race.

Voor iedere etappe wordt een havenrace gevaren. Het team van Tienpont won eerder wel de havenrace van Hongkong, die voorafging aan de etappe naar Auckland (Nieuw-Zeeland).

Op dit moment staat het team op de vierde plaats in de Volvo Ocean Race. Het Spaanse zeilteam Mapfre staat op de nummer 1 positie.

De resultaten van de havenraces tellen niet mee in het algemeen klassement, tenzij teams bij het einde van de wedstrijd in juni van dit jaar in Den Haag gelijk eindigen.

De volgende etappe begint op 18 maart, dan gaan de zeilteams naar het Braziliaanse Itajaí.

Tienpont



De start van Tienpont aan de race was tumultueus. In oktober zette de hoofdsponsor hem uit het team. Na een arbitragezaak stapte de schipper in Alicante alsnog aan boord voor de wedstrijd die 83.000 kilometer lang is en acht maanden duurt.