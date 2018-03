Deel dit artikel:











Barendrechter beroofd in eigen auto Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

In Rotterdam-Blijdorp is vrijdagavond een automobilist in zijn eigen auto beroofd door twee mannen. De Barendrechter zat met een meisje in zijn geparkeerde auto, zij wist net op tijd uit de auto te ontsnappen.

Het 22-jarige slachtoffer stond op de Nolensstraat geparkeerd om een vriendin op te halen. Terwijl ze in de auto zaten, stapten twee mannen in en dwongen hem een stukje te gaan rijden. Tijdens de trip rijden moest de Barendrechter alles afgeven wat van waarde was. Uiteindelijk richtten ze een pistool op hem, eisten ook de sleutels van de auto op en gingen ervandoor. De twee overvallers zijn nog spoorloos. De politie is op zoek naar getuigen.