'Als ik Expeditie Robinson win, doneer ik 25 duizend euro aan kankeronderzoek'

De Rotterdamse verpleegkundige Charlotte Viaene wil meedoen aan Expeditie Robinson. Als ze wint, doneert ze 25 duizend euro van het prijzengeld aan onderzoek naar kanker. Maar dan heeft ze wel stemmen nodig.

De 35-jarige Charlotte werkt sinds 2005 als oncologie verpleegkundige bij de Daniel den Hoed Kliniek en ziet dagelijks hoe zwaar, moeilijk of juist bijzonder het leven is van patiënten die aan kanker lijden.

Tegelijkertijd is ze ook al jaren fan van het programma Expeditie Robinson waarin zestien kandidaten proberen te overleven op een onbewoond eiland. "Ik heb niet per se gedroomd van meedoen, maar nu 'gewone' mensen - die geen BN'er zijn - mogen meedoen leek het me ineens wel leuk", zegt ze tegen RTV Rijnmond.

Maar je opgeven voor het programma is één ding, geselecteerd worden is nog best pittig. Daarom vraagt Charlotte via sociale media aandacht voor haar deelname.

Video-opdrachten

"Gedurende zeven weken krijgen alle deelnemers iedere maandag een opdracht, die onder andere bestaat uit het maken van een videofilmpje. Iedere week kan er door vrienden en familie op je gestemd worden", legt Charlotte uit.

Ze doet nu voor de derde week mee, maar is nog niet definitief in de top-7 beland. "Zaterdagochtend stond ik er wel in, maar dat kan per uur verschillend zijn, daarom zit ik heel de tijd verwoed op het refresh-knopje te klikken", vertelt ze lachend.

Als ze voor aanstaande maandag 10:00 uur niet in de top-7 staat, moet ze opnieuw een opdracht uitvoeren en opnieuw haar vrienden- en familiekring vragen op haar te stemmen. "Ik hoop natuurlijk dat ik wel in die lijst sta, want dan ga ik direct door naar het castingweekend in april."

Castingweekend

Na de 7 weken met opdrachten, gaan uiteindelijk 49 mensen naar het castingweekend. Daarnaast mogen er nog 51 mensen met een bijzondere achtergrondverhaal meedoen. Dat betekent dat Charlotte het straks moet opnemen tegen 99 mensen, maar zenuwachtig is ze niet.

Wat er precies gebeurt in dat weekend weet ze niet, maar ze is zich bloedserieus en fanatiek aan het voorbereiden. "Ik weet wel dat je in die paar dagen Robinson-achtige opdrachten moet uitvoeren. Daarom ben ik begonnen met een personal trainer die ook voedingscoach is, om lichamelijk zo gezond en fit mogelijk te zijn voor dat weekend en ook voor het programma zelf."

Daarnaast heeft ze ook contact met de survival-expert die de BN'ers in het programma voorbereidde op het leven op het eiland. "Een goede voorbereiding, is het halve werk", zegt de Rotterdamse over haar serieuze plannen.

"In plaats van na de selectie bedenken wat je gaat doen en hoe je je gaat voorbereiden, kun je je beter nu al gaan bezighouden met dat soort dingen."

De survival- expert gaat haar onder andere leren vuur te maken, te vissen en een veilig onderkomen te zoeken op het eiland.

Oogballen eten

Lichamelijk en survivaltechnisch moet het dus goed komen en ook op sociaal vlak schat de verpleegkundige haar kansen goed in. Onder andere door haar Rotterdamse nuchterheid en de bemiddelende rol die ze van nature heeft.

En ook over het eten van allerlei dierlijke lichaamsdelen, zoals oogballen, insecten of darmen, maakt ze zich geen zorgen. "Ik ben vaker naar insectenrestaurants gegaan en heb altijd gezegd: áls ik een proef win, dan is het een eetproef."

Ze weet nog niet waar ze het prijzengeld precies aan gaat doneren, daarover wil ze pas praten wanneer ze een stap dichterbij de deelname is. "Maar dat het naar kankeronderzoek binnen het Erasmus Medisch Centrum gaat, staat voor mij vast."

Stemmen op Charlotte kan via de website van Expeditie Robinson. Daar zijn ook haar video-opdrachten te zien.