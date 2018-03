Meneer Theunissen uit Crooswijk vraagt zich af:

In een aflevering van Bassie en Adriaan doet Bassie mee aan een quizz en wint hij een reis naar Amerika. Die quiz wordt in die aflevering gepresenteerd door een vrouw, een bn'er, wie was dat ook alweer?

Luister elke zaterdag tussen 12.00 en 14.00 uur naar Vraag het de Bieb op Radio Rijnmond voor vragen en antwoorden.