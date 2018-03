Dordtse scheidsrechter fluit zijn 3000ste wedstrijd

Het jubileum is ook het Guinness book of World Records niet ontgaan

Al meer dan vijftig jaar is Joop Hartman scheidsrechter. Hoewel hij al oneindig veel voetbalwedstrijden heeft gefloten, is zaterdag een spannende wedstrijd voor de 80-jarige Dordtenaar. Hij fluit zijn 3000e wedstrijd.

Hartman staan al sinds maart 1966 in het veld als scheidsrechter. Sinds de allereerste keer houdt hij zijn aantal gefloten wedstrijden bij. "Ik heb het in veertien plakboeken bijgehouden", vertelt hij trots.

In al die jaren heeft hij een stuk minder fluitjes versleten. Drie of vier zoiets. "Met het eerste fluitje heb ik veertig jaar gefloten. Ik heb die nog altijd in mijn tas, maar nu gebruik in een moderne fluit, zonder erwt erin."

Voor het echie

De 3000ste wedstrijd had Hartman eigenlijk al in november moeten fluiten, maar toen gooiden twee kniebreuken roet in het eten. Nu voelt hij zich weer topfit.

Inmiddels heeft de Dordtse scheids wel een paar testwedstrijden gefloten, maar die telt hij niet mee. Zaterdag is het voor het echie als RCD JO17-1 en IFC JO17-2 tegen elkaar spelen bij sportcomplex Krommedijk in Dordt.

Record

Het jubileum is ook het Guinness book of World Records niet ontgaan. Hartman kan in het boek worden opgenomen, maar dat kan hem eigenlijk weinig schelen.

"Ze hebben belangstelling getoond, ja. Dat is hartstikke leuk natuurlijk, maar daar gaat het niet om. Ik vind iedere wedstrijd even leuk om de jongens te begeleiden."