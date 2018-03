Deel dit artikel:











Rotterdamse horrorfilm wint internationale filmprijs Een scene uit de film De film won in september vorig jaar het 48 Hour Film Project

De Rotterdamse regisseur Shariff Nasr is opnieuw in de prijzen gevallen, zijn horrorfilm 'Oppassen' won vrijdagavond de prijs voor Best Sound Design tijdens Filmapolooza in Parijs. Dat is de wereldfinale van het 48 Hour Film Project.

Nasr won in september vorig jaar ook het 48 Hour Film Project met zijn film over een 10-jarig jongetje dat op bezoek is bij zijn chagrijnige opa. Wanneer zijn grootvader in slaap valt, verandert het bezoek in een nachtmerrie. Volgens de jury levert het geluid in de film een belangrijke bijdrage aan het succes: "Deze film jaagt de stuipen op het lijf, vanwege het perfecte design van deze geluidsmix", was het juryoordeel tijdens de uitreiking. De regisseur was zelf in Parijs om de prijs in ontvangst te nemen. "De complimenten gaan natuurlijk naar onze sound designer Gijs Stollman, die lastminute aan ons team is toegevoegd. Hij heeft geweldig werk geleverd", zei de regisseur. 48 Hour Film Project

Het 48 Hour Film Project draait om het zo snel mogelijk in elkaar draaien van een korte film. Makers krijgen 48 uur de tijd. Ze krijgen vier 'ingrediënten' mee die in de film moeten terugkomen: een zin, een voorwerp, een personage en een genre. Het 48 Hour Film Project draait om het zo snel mogelijk in elkaar draaien van een korte film. Makers krijgen 48 uur de tijd. Ze krijgen vier 'ingrediënten' mee die in de film moeten terugkomen: een zin, een voorwerp, een personage en een genre. Rotterdamse producties scoren de afgelopen jaren goed tijdens de wereldfinale Filmapalooza. Tijdens de laatste editie won de film ‘Underdog’ de prijs voor Best Actress (Rian Gerritsen) en twee jaar daarvoor werd ‘These Dirty Words’ van regisseur Jens Rijsdijk zelfs uitgeroepen tot beste 48 Hour Film van de wereld.