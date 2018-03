Deel dit artikel:











Luiten na drie dagen buiten top 10 Joost Luiten

Joost Luiten is zaterdag door een ronde van 74 slagen (2 boven par) buiten de top tien van de Indian Open gevallen. De Rotterdammer deelt na drie dagen golfen in New Dehli nu de twaalfde plaats. Matt Wallace uit Groot-Brittannië en de Indiër Shubhankar Sharma gaan aan de leiding met 209 slagen in dit golftoernooi, dat meetelt voor de Europese Tour.

In India startte Luiten met een ronde van 71, gevolgd door 69 slagen op de tweede dag. Daardoor kwam de Rotterdammer op de gedeelde tiende plaats van de ranglijst te staan. De schade van zijn tegenvallende optreden op de derde dag was te overzien. Na drie dagen sloeg Luiten 214 slagen, net zoveel als Hideto Tanihara uit Japan. De Indian Open duurt tot en met zondag.