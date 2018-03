Deel dit artikel:











Napraten over Roda JC-Sparta (0-2) en VVV-Venlo-Excelsior (2-3) Radio Rijnmond Sport

We hebben een Limburgse zaterdagavond voor je op Radio Rijnmond! Deze bomvolle uitzending begint met een lekker affiche tussen twee verrassingen van de eredivisie, om halverwege dat duel ook dé degradatiekraker van de avond erbij te pakken. Kortom: we hebben VVV-Venlo-Excelsior en Roda JC-Sparta in de aanbieding.

Om 19:45 uur begint het duel tussen de middenmoters VVV-Venlo en Excelsior, met het radiocommentaar van Sinclair Bischop. Mochten de Kralingers winnen, dan hebben zij 'de magische grens van 34 punten' overschreden en kan de Rotterdamse ploeg stiekem naar het linkerrijtje kijken. Maar het spannendste duel van deze zaterdagavond is dat tussen Roda JC en Sparta in Kerkrade, dat om 20:45 uur begint. De nummer achttien tegen de nummer zeventien van de eredivisie. De winnaar van deze wedstrijd doet goede zaken in de strijd om lijfsbehoud. Dennis Kranenburg zal in Zuid-Limburg het radioverslag verzorgen. Vanaf 19:00 uur hoor je presentator Dennis van Eersel vanuit de studio aan de Lloydstraat in Radio Rijnmond Sport. Zijn stem hoor je zeker tot 23:00 uur. Wil je over deze wedstrijden meepraten? Laat dan hieronder een reactie achter. Roda JC - Sparta 0-2 (0-1) 12' 0-1 Sander Fischer

65' 0-2 Robert Mühren Opstelling Sparta: Huth; Holst, Fischer, Chabot, Nelom; Sanusi, Mühren (78' Van Moorsel), Dougall; Verhaar (86' Goodwin), Kramer, Ahannach (74' Duarte) VVV-Venlo - Excelsior 2-3 (1-1) 35' 0-1 Levi Garcia

41' 1-1 Jurgen Mattheij (eigen doelpunt)

60' 1-2 Hicham Faik

81' 1-3 Mike van Duinen

84' 2-3 Lennart Thy Opstelling Excelsior: Zwarthoed; Karami, Mattheij, Faes, Massop; Faik, Messaoud (80' Vermeulen), Koolwijk (88' Fortes); Garcia (75' Caenepeel), Van Duinen, Bruins