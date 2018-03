Politie rolt hennepkwekerij op in Schiebroeks bedrijfspand

In Rotterdam-Schiebroek is zaterdagochtend een hennepkwekerij ontdekt. De politie nam een kijkje in een pand aan de Dotterbloem nadat meerdere klachten over een sterke wietlucht binnen waren gekomen. Agenten troffen een complete kwekerij aan, waarin 14 mensen uit onder meer Bulgarije en Den Haag bezig waren met het oogsten van toppen. Ze zijn aangehouden en meegenomen naar het bureau.

Onder de verdachten zijn tien Bulgaarse vrouwen in de leeftijd van 24 en 60 jaar. De vier aangehouden mannen zijn tussen de 17 en 48 jaar. Onder de verdachten is een man die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft.

In totaal is ruim 122 kilo aan henneptoppen in beslag genomen. De stroomvoorziening in het pand is afgesloten. Volgens een woordvoerder van de politie werd de stroom voor de kwekerij illegaal afgetapt. De 412 hennepplanten zijn in beslag genomen en worden vernietigd.