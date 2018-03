Van der Heijden over Feyenoord-AZ: 'We willen ons bewijzen in De Kuip'

Ondanks dat Feyenoord een matig seizoen draait, wordt Jan-Arie van der Heijden naar eigen zeggen weinig geconfronteerd met de mindere resultaten van zijn ploeg. "Het is duidelijk dat het niet zo goed gaat als vorig seizoen. Waar dat aan ligt, hebben we al honderd keer herhaald. Ik denk dat we vooral naar de oplossing moeten zoeken", zegt hij stellig tegen RTV Rijnmond.

De aankomende thuiswedstrijd tegen AZ, ook de tegenstander van Feyenoord in de bekerfinale, is dan een goed moment voor de Rotterdammers om dat te doen. "Dit is een andere wedstrijd dan de finale. Het is wel het belangrijkste duel op dit moment, omdat we in De Kuip willen bewijzen dat we toch een goede ploeg hebben", aldus de centrale verdediger.

Van der Heijden zegt dat het aan de spelersgroep en niet aan trainer Giovanni van Bronckhorst te wijten is dat Feyenoord laag op de ranglijst staat: "We moeten zelf in de spiegel kijken en eerlijk zeggen dat we het op dit moment niet goed doen."

Wat Van der Heijden nog meer te zeggen had voorafgaand aan het duel tegen AZ, zie je in het bovenstaande interview.