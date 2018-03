Amateurvoetbal: Barendrecht de sterkste in Maassluis

Barendrecht heeft zaterdag de derby tegen Excelsior Maassluis in de tweede divisie gewonnen. De ploeg van coach Adrie Poldervaart zegevierde met 2-0 aan de Lavendelstraat. Tim Eekman benutte een strafschop en Daniël Esajas maakte het overige doelpunt voor de Barendrechters.

Na deze overwinning staat Barendrecht op de vierde plaats met 38 punten uit 22 wedstrijden. Excelsior Maassluis is zevende met 34 punten uit 23 duels.

Jong Sparta boekte een belangrijke winst in de strijd om handhaving in de tweede divisie. HHC Hardenberg werd op Het Kasteel met 3-0 versloegen door een doelpunt van Ayoub Boukhari en twee goals van Halil Dervisoglu. De Rotterdamse belofteploeg vindt zichzelf terug op de dertiende plek met 28 punten.

Derde divisie zaterdag

De derby tussen ASWH en Spijkenisse eindigde in Hendrik-Ido-Ambacht in een 1-1 gelijkspel. Serginio van AxelDongen bracht de bezoekers nog op voorsprong. Peter de Lange bracht in de 68e minuut met zijn doelpunt de stand weer in evenwicht.

Spijkenisse schiet met dit gelijkspel weinig op. De ploeg staat in de derde divisie zaterdag op de zestiende plaats met twintig punten uit 23 duels. Wanneer de groen-witten op die plek eindigen, dan moeten zij nacompetitie voor lijfsbehoud spelen. ASWH staat elfde met 30 punten uit 23 wedstrijden.

Capelle pakte op bezoek bij Jong Almere City knap een punt (2-2). Bram van Eijk en Olaf van der Sande (penalty) scoorden voor de groenhemden, die momenteel na 22 wedstrijden op de vijftiende plek staan met twintig punten. Als de Capellenaren aan het einde van dit seizoen daar nog steeds staan, dan spelen zij ook nacompetitie om handhaving in de derde divisie zaterdag.

Hoofdklasse A

SteDoCo won in Ridderkerk met het minimale verschil van Rijsoord (0-1). Jay-Jay Meierdres tekende voor het enige doelpunt aan voor de vereniging uit Hoornaar. SteDoCo is na 21 wedstrijden de nummer drie van de competitie met veertig punten. Rijsoord staat na net zoveel wedstrijden op de elfde plek met 23 punten.

Zwaluwen en RVVH kwamen in Vlaardingen niet verder dan een 1-1 gelijkspel. In de eerste helft miste Justin van Mullem namens de thuisploeg een strafschop, maar in de tweede helft schoot hij zijn ploeg wel op voorsprong. Nedely Fortes maakte halverwege het tweede bedrijf gelijk voor de Ridderkerkers. Zwaluwen is na twintig duels terug te vinden op de achtste plaats met 28 punten. Nummer vijftien RVVH strijdt na 21 wedstrijden met zeventien punten nog altijd tegen degradatie.

Smitshoek speelde in Gouda met 2-2 gelijk tegen Jodan Boys. De oranjehemden scoorden tweemaal uit een strafschop. Bart Deprez benutte die allebei. Saillant detail: ook Jodan Boys maakte een penalty. Het team van trainer Richard Middelkoop staat na negentien duels op de dertiende plaats met twintig punten.