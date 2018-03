Deel dit artikel:











Van ondervoede zeehondenbaby's naar vette zeehonden Cuty en Maria wilden het water nog even niet in Zeehonden Cuty en Maria Cuty kijkt nog even om de hoek terwijl de andere zeehonden vast een sprintje trekken De mensen die een zeehond hebben geadopteerd, mogen ze ook weer vrijlaten

"Wij kiezen ook altijd de mafketels uit", zeggen twee dames tegen elkaar als 'hun' zeehond weigert de zee in te gaan. Zes zeehonden werden zaterdag door opvang A Seal in Ouddorp weer vrijgelaten. "Het blijft een emotioneel moment en het went nooit."

De dames hebben al drie keer eerder een zeehond geadopteerd. "Dat is voor ons erg belangrijk. We moeten het hebben van bezoekers, donateurs en dus ook van mensen die een zeehond adopteren", vertelt bedrijfsleider Karola van der Velde. Subsidie

De zeehondenopvang uit Stellendam loopt naar eigen zeggen goed. "Als soms iets kapot gaat, moeten we creatief zijn, maar door de vele bezoekers gaat het wel goed", zegt Van der Velde. "Zeker de toeristen weten ons te vinden." Om toch te kunnen uitbreiden heeft A Seal een subsidieaanvraag ingediend. Dat geld is niet bedoeld om de opvang uit te breiden, maar om meer te kunnen doen aan educatie. "Dat is ook weer goed voor de zeehonden, want dan leren mensen ook hoe ze met zeehonden om moeten gaan. Ze moeten vooral met rust gelaten worden." In het voorjaar krijgt A Seal een eigen dokterskliniek en hoeven ze gewonde zeehonden niet meer naar de dierenarts te vervoeren. "Dit was al lang een wens van ons en zonder een donatie van een dame uit de buurt was dit nooit mogelijk geweest."



Niet meer overvol

De winter van 2017/2018 is weer 'normaal' verlopen De winter van 2017/2018 is weer 'normaal' verlopen na de topdrukte van vorig jaar . "Dat is een goed teken", denkt Van der Velde. "De zeehonden zijn indicatoren van hoe het gaat met de zee en het gaat nu goed met de zeehonden." De dames die zeehond Maria adopteerden zijn apetrots dat ze de opvang kunnen helpen. "Je ziet dat ze goed voor die beestjes zorgen en dat ze willen dat de dieren weer vrijgelaten worden. Wij willen ze graag ondersteunen."