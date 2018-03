Excelsior weer buitenshuis de baas

Excelsior heeft zaterdagavond haar reputatie als lastige uitploeg weer eens waargemaakt. De Rotterdammers wonnen in De Koel in een leuk duel tegen VVV-Venlo met 3-2. Na 27 wedstrijden hebben de Kralingers 35 punten behaald.

In de beginfase van de wedstrijd kregen beide ploegen een aantal mogelijkheden. Zo hadden Clint Leemans en Vito van Crooij voor de thuisploeg kansen. Verder was Mike van Duinen voor de bezoekers tweemaal gevaarlijk met een knal.

Na de eerste twintig minuten kende Excelsior een lastige fase tegen VVV-Venlo. De Limburgers konden daarin echter niet scoren, iets wat Van Duinen in de 32e minuut wel had moeten doen. Hij schoot de bal alleen op zijn ploeggenoot Ali Messaoud. Nauwelijks een minuut later promoveerde Roel Janssen, linksback van VVV-Venlo, zijn bedoelde voorzet tot een goal door de bal van ver op de lat te trappen.

Maar de Kralingers openden de score via Levi Garcia. Een aanval van Excelsior leek te worden afgeslagen door VVV-Venlo, maar de gehuurde speler van AZ nam de bal fraai aan in het zestienmetergebied en knalde die vervolgens achter keeper Lars Unnerstall (1-0). Alleen kon Excelsior niet lang genieten van deze voorsprong. Vier minuten voor het rustsignaal kopte Jurgen Mattheij een corner ongelukkig in eigen doel (1-1).

Fraaie Faik

Na de rust kwam Excelsior goed uit de kleedkamer, maar het duurde een kwartier totdat de Kralingse ploeg eindelijk kon scoren. De manier waarop, verbaast niemand meer in Rotterdam en omstreken. Het was Hicham Faik die - hoe kan het ook anders - met een geweldig afstandsschot buiten het zestienmetergebied Unnerstall het nakijken gaf (1-2).

Excelsior bleef lange tijd de betere ploeg tegen VVV-Venlo en dat resulteerde uiteindelijk in de 3-1 voorsprong. Mike van Duinen strafte in de 81e minuut slecht verdedigen van de Limburgers af. Maar de ploeg van trainer Mitchell van der Gaag moest in de slotfase toch nog billen knijpen nadat Lennart Thy zes minuten voor tijd de aansluitingstreffer scoorde (2-3).

Uiteindelijk hielden de Kralingers stand en heeft de ploeg uit Rotterdam-Oost 'de magische grens van 34 punten' overschreden. Daardoor lijkt Excelsior niet meer naar beneden te hoeven kijken en kunnen de Rotterdammers misschien nog play-offs voor Europees voetbal halen.

VVV-Venlo - Excelsior 2-3 (1-1)

35' 0-1 Levi Garcia

41' 1-1 Jurgen Mattheij (eigen doelpunt)

60' 1-2 Hicham Faik

81' 1-3 Mike van Duinen

84' 2-3 Lennart Thy

Opstelling Excelsior: Zwarthoed; Karami, Mattheij, Faes, Massop; Faik, Messaoud (80' Vermeulen), Koolwijk (88' Fortes); Garcia (75' Caenepeel), Van Duinen, Bruins