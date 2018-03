Faik: 'We moeten met Excelsior doorgaan met punten halen'

Hicham Faik maakte zaterdagavond weer een fraaie treffer voor Excelsior tegen VVV-Venlo (2-3). De middenvelder poeierde in Limburgse het tweede Rotterdamse doelpunt op mooie wijze achter Lars Unnerstall. "Hij vloog er goed in: ik blij, wij drie punten", lachte Faik na afloop van de wedstrijd bij RTV Rijnmond.

"Ik vind dat we toch door moeten blijven gaan met punten halen", reageert de middenvelder, die van mening is dat er niet meer over degradatie gesproken hoeft te worden. Supporters van de Kralingers zongen dat hun ploeg Europa in zou gaan, maar Faik hoorde die liedjes niet. "Na dit seizoen kijken we wel waar we staan."

Wat Faik nog meer te vertellen had na de uitoverwinning tegen VVV-Venlo, hoor je in het bovenstaande interview met Sinclair Bischop.