Kelderkraker in Limburg gewonnen door Sparta

Sparta heeft zaterdagavond een zeer belangrijke zege geboekt tegen directe concurrent Roda JC. De Rotterdammers wonnen in Kerkrade met 2-0 van de hekkensluiter van de eredivisie, waardoor de Kasteelclub afstand kon nemen van de laatste plaats van de competitie.

De eerste tien minuten verliepen wat rommelig. Roda JC drong aan, maar kreeg geen kansen. Sparta drong naar verloop van tijd wat aan en kwam in de twaalfde minuut op voorsprong. Sander Fischer, die voorin was blijven hangen, nam de bal vanuit de lucht in één keer fraai op de slof en schoot de Rotterdammers op voorsprong (0-1).

Vervolgens kregen Roda JC als Sparta mogelijkheden om te scoren. Zo hadden Michiel Kramer, Thomas Verhaar en Soufyan Ahannach kansen op een tweede Rotterdamse goal. Zij wisten echter niet te scoren.

Grote kansen Roda JC, Sparta wel productief

In de tweede helft duurde het twaalf minuten totdat Sparta aanvallend van zich liet horen. Een vrije trap van Ahannach ging naast het doel van Roda JC-keeper Hidde Jurjus. Tijdens de 65e minuut was het wel raak voor de Rotterdammers. Robert Mühren, die vorige week ook belangrijk was met zijn goal tegen ADO, verdubbelde de score voor Sparta (0-2).

Na dit doelpunt van de Volendammer gingen de Limburgers helemaal alles op niets spelen. Dat resulteerde onder andere in een niet te missen kans voor Mikhail Rosheuvel, die hij echter op één meter van het (vrijwel lege) Sparta-doel wist te missen.

Sparta kreeg in het Parkstad Limburg Stadion uiteindelijk geen doelpunt meer tegen, waardoor de 2-0 uitoverwinning een feit was. De mannen van coach Dick Advocaat hebben een gaatje kunnen slaan met directe concurrenten FC Twente (drie punten) en hekkensluiter Roda JC (vier punten). Het Rotterdamse team staat zestiende met 21 punten uit 27 wedstrijden.

Roda JC - Sparta 0-2 (0-1)

12' 0-1 Sander Fischer

65' 0-2 Robert Mühren

Opstelling Sparta: Huth; Holst, Fischer, Chabot, Nelom; Sanusi, Mühren (78' Van Moorsel), Dougall; Verhaar (86' Goodwin), Kramer, Ahannach (74' Duarte)