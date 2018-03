Fischer na zege Sparta: 'Niet meteen polonaise, wel goed op weg'

Sander Fischer maakte zaterdagavond tegen Roda JC een belangrijke en mooie treffer voor Sparta (0-2). Met zijn eerste goal voor de Kasteelclub zorgde hij onder andere voor dat de Rotterdammers drie belangrijke punten pakten in de strijd om lijfsbehoud. "Hij zat er lekker in. We zijn hier blij mee", aldus de blije verdediger tegen RTV Rijnmond.

Na afloop van de kelderkraker was de kleedkamer van Sparta natuurlijk tevreden. "Maar het is niet zo dat we gelijk de polonaise lopen. We zijn nog niet waar we willen zijn. Ons doel is nog ver weg", reageerde Fischer realistisch, ondanks de high fives en knuffels in de groep vanwege de broodnodige zege. "We zijn wel op de goede weg. Dit zorgt voor blijdschap."

Tegen Roda JC zat het Sparta niet tegen, erkent de centrale verdediger. "Laten we hopen dat het voor de komende wedstrijden nog heel wat mag beloven. We hebben dat tot een paar wedstrijden geleden niet echt."

Wat Fischer nog meer te vertellen had na Roda JC-Sparta, zie je in het bovenstaande interview met Dennis Kranenburg.