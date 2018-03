Zaalsporten: belangrijke korfbalzege voor KCC

KCC/SO natural heeft zaterdagavond in de Korfbal League in de strijd tegen nacompetitie zichzelf een goede dienst bewezen. De ploeg uit Capelle aan den IJssel won op bezoek bij DOS '46 in Nijeveen met 31-28.

Deze overwinning was hard nodig voor het team van coach Richard van Vloten, want directe concurrent DVO/Accountor verraste tegen nummer twee TOP/Solar Compleet met een 31-28 winst. KCC blijft na zeventien wedstrijden wel achtste staan met tien punten. Volgende week zaterdag gaan de Capellenaren en DVO uitmaken wie van deze twee ploegen als negende zal eindigen en daarom de nacompetitie in moet.

Vrijdagavond zegevierde PKC/SWKGroep in eigen huis tegen LDODK/Rinsma met 30-25. De Papendrechters blijven na zeventien duels koploper met 31 punten en zijn al zeker van de play-offs.

Basketbal

Forward Lease Rotterdam Basketbal leed in de dutch basketball league tegen New Heroes/Den Bosch een 89-80 thuisnederlaag. De Rotterdamse basketbalheren zien door deze nederlaag de vierde plek verder uit het zicht verdwenen, want Landstede Basketbal uit Zwolle won op bezoek bij Basketbal Academie Limburg in Weert met 67-57. Rotterdam Basketbal is na 23 wedstrijden de nummer vijf van de competitie met 26 punten.

Renes/Binnenland sluit als nummer vier de Elite A-competitie van de basketball league dames af. De Barendrechtse basketbalvrouwen verloren in eigen huis met 76-68 van Lekdetec.nl uit Bemmel. Nu moeten zij twee wedstrijden extra spelen uit een ploeg uit de Elite B-competitie voor een plek in de halve finale van de play-offs om het landskampioen.

Handbal

ARBO Rotterdam Handbal kon de laatste wedstrijd van de reguliere competitie van de Lotto eredivisie heren niet winnend afsluiten. Het team van coach Danny Baijens kwam in de Haastrechtstraat één treffer tekort tegen DEF/Aristos uit Amsterdam (22-23). De Rotterdammers waren al zeker van het spelen van de play downs. Daarin moet Rotterdam Handbal zich proberen te handhaven in de eredivisie.

Volleybal

Sliedrecht Sport blijft op koers voor de landstitel. De volleybaldames waren op bezoek bij Regio Zwolle met 3-1 in sets (24-26, 29-27, 18-25 en 20-25) te sterk voor de thuisploeg. De formatie van coach Matt van Wezel gaat na vier wedstrijden in de kampioensgroep van de eredivisie nog altijd aan de leiding met zeventien punten.