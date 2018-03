In Dordrecht is zaterdagavond een 21-jarige man opgepakt die op heterdaad werd betrapt op koperdiefstal.

De politie meldt dat hij had ingebroken in een slooppand aan de Johannes Vermeerstraat in de wijk Krispijn.

Hij had inbrekerswerktuigen bij zich en ook een boksbeugel. De man is meegenomen naar het politiebureau.