Slapen in een tentje in de Rotterdamse bieb Foto: Bibliotheek Rotterdam Foto: Bibliotheek Rotterdam

Voor één nacht was de Centrale Bibliotheek in Rotterdam open voor kampeerfans. Dat gebeurde in het kader van de 83ste Boekenweek. Ongeveer vijftig mensen kwamen zaterdagavond bepakt en bezakt naar de bieb aan de Hoogstraat.

Tussen de boeken waren tweepersoonstentjes neergezet. Een luchtbed en slaapzak moest iedereen zelf meenemen. Er werd muziek gedraaid, potjes letterbingo gespeeld en een film vertoond. Ook was er een optreden van de Rotterdamse band Certain Animals. Onder leiding van 'campingbaas' Marja van Katendrecht werden de gasten zondagochtend wakker met een yoga-sessie en een ontbijt. Ook stadsdichter Derek Otte was van de partij. Boekenweek

Het jaarlijkse evenement draait dit keer om natuur, die vaak is terug te vinden in de hedendaagse literatuur. De Vlaamse schrijfster Griet Op de Beeck schreef dit jaar het Boekenweekgeschenk: Gezien de feiten. De Boekenweek duurt tot en met volgende week zondag. Op die dag kunnen mensen traditiegetrouw gratis reizen met de trein op vertoon van het Boekenweekgeschenk.