Museumschip Buffel nu écht van Hellevoetsluis Foto: Michael van Eden Foto: Michael van Eden Foto: Michael van Eden Foto: Michael van Eden

Ramtorenschip Buffel is officieel terug in handen van Hellevoetsluis. Het schip was tot nu toe nog eigendom van de gemeente Rotterdam.

"Het is een unieke dag voor onze stad", aldus wethouder Margriet den Brok zaterdag tijdens de officiële overdracht. Tot 2013 maakte de Buffel onderdeel uit van de collectie van het Maritiem Museum in Rotterdam, maar omdat daar geen geld meer was om het schip te behouden werd er een actie begonnen om het bijzondere schip naar Hellevoetsluis te krijgen. Een paar weken geleden besloot de gemeenteraad van Hellevoetsluis 60 duizend euro subsidie per jaar te geven. Hellevoetsluis is van plan om de Buffel te gebruiken voor een groter project. De gemeente wil het afmeren in een historisch marinekwartier waarin de Buffel, Stadsmuseum Hellevoetsluis en Droogdok Jan Blanken worden samengevoegd als toeristische trekpleister. De Buffel werd in 1868 gebouwd als ramtorenschip om de Nederlandse kust te bewaken. Het vaartuig kon vijandelijke schepen rammen. Daarna diende het als opleidingsschip voor marinepersoneel.